Banche, la Cisl: "C'è chance per mettere a sistema il territorio"

Giovedì, in un solo giorno tre banche storiche romagnole sono diventate di proprieta' di due grande gruppi bancari europei: uno italiano e uno francese. "Una data storica per il sistema bancario romagnolo", che dimostra come "dagli errori possa nascere una grande opportunita'". Ne e' convinto Filippo Pieri, segretario generale della Cisl Romagna, che venerdì ha commentato la decisione di Fondazione Carisp Forli' che ha ceduto a Intesa Sanpaolo le ultime quote di Cariromagna, e quelle di Carisp Cesena e Carisp Rimini che sono state acquistate dal Cre'dit Agricole tramite il Fondo interbancario.

E lancia un appello "per mettere a sistema la Romagna". Quelle delle banche, ha detto, sono vicende diverse, ha continuato Pieri, "a Forli' furono assunte decisioni impopolari in tempi in cui l'economia era ancora florida e oggi se ne raccolgono i frutti. A Cesena e a Rimini, invece, la scelta ad oltranza del localismo ha determinato esiti diversi". Il sindacato, aggiunge, seguira' queste vicende avendo due priorita': "Da una parte le ricadute sui dipendenti e sui clienti, dall'altra chiedendo la disponibilita' a finanziare imprese e famiglie perche' questo significa creazione di lavoro e opportunita' di miglioramento per la vita delle persone".

Non va poi dimenticato che nel sistema bancario c'e' fermento anche nel settore delle Banche di credito cooperativo dopo la riforma legislativa. "Legittimamente", ha proseguito il segretario della Cisl, le sette Banche di credito cooperativo di Romagna hanno fatto scelte diverse: alcune hanno aderito ad Iccrea di Roma, altre a Cassa centrale Banca di Trento. "Purtroppo rileviamo come ancora una volta non si sia colta l'opportunita' di fare sistema nella nostra terra anche per dare una soluzione ai lavoratori e ai clienti dell'ex Banca Romagna Cooperativa, su cui stiamo sollecitando una soluzione". (fonte Dire)