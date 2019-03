Un "Palazzo delle Professioni": ingegneri, geometri e architetti cercano casa a Forlì

Pubblicato il Bando esplorativo di manifestazione di interesse per la ricerca di immobili collocati a Forlì che, per rappresentatività, caratteristiche dimensionali di localizzazione e di tipologia possano ospitare il “Palazzo delle Professioni”, per realizzare la sede unitaria degli Ordini e Collegi professionali della Provincia di Forlì Cesena. Il consiglio direttivo del comitato unitario delle professioni della Provincia di Forlì-Cesena, su mandato degli Ordini Provinciali degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, degli ingegneri, dei dottori commercialisti ed dsperti contabili, dei consulenti del lavoro; con i collegi provinciali dei geometri e geometri laureati" e dei periti Industriali e periti Industriali laureati; ha approvato lo schema di Bando esplorativo per la sollecitazione di manifestazioni di interesse al fine di individuare immobili idonei ad ospitare la sede del "Palazzo delle Professioni".

"Le esperienze di aggregazione di Ordini e Collegi professionali nelle provincie e nelle regioni Italiane si contano in poche unità, troviamo esperienze di aggregazione rappresentativa costituite in forma di Cup, di Consulte e di Federazioni, che si organizzano per territori provinciali e regionali - esordisce il presidente del Comitato Unitario delle Professioni, Paolo Marcelli -. Raramente si riscontrano esperienze di collaborazione tra Ordini e Collegi stabilizzate ed ancora di meno esperienze di sedi comuni multidisciplinari e aperte. Le riforme che hanno investito negli anni il sistema delle organizzazioni professionali, raccolte in Ordini e Collegi, hanno nel tempo assegnato alle strutture “rappresentative” delle professioni, compiti, funzioni, aspettative ed esigenze degli iscritti, delle istituzioni e dei cittadini, che ne hanno ampliato ben oltre le leggi istitutive il confine dei servizi attesi. Si tratta oggi di comprendere, e se nel caso anticipare, le necessità degli iscritti rappresentati dagli Ordini e dei Collegi interessati, partendo da esigenze basilari e cioè di incrementare, l’offerta di servizi, la disponibilità di spazi, l’efficacia e l’autorevolezza dei sistemi di rappresentanza delle professioni tra le organizzazioni sociali".

“Il Cup della Provincia di Forlì Cesena ha sperimentato negli ultimi anni una nuova fase di collaborazione tra Ordini e Collegi professionali, abbiamo accresciuto lo scambio relazionale e di esperienze organizzative, su tali esperienze è nata la necessità di valutare la possibilità di una maggiore collaborazione anche attraverso una nuova organizzazione funzionale - continua Macrelli -. Abbiamo verificato l’efficacia di azioni comuni, per ora settoriali e tematiche, ma che sentiamo necessarie per l’insieme delle professioni, in rappresentanza degli iscritti che esercitino la libera professione, che siano inquadrati nelle pubbliche amministrazioni o nelle imprese. Abbiamo all’orizzonte una probabile stagione di riforma del sistema ordinistico per la quale vorremmo farci trovare pronti. Negli anni passati si sono verificate novità importanti, il sistema delle professioni ha assunto un ruolo e una funzione riconosciuta nel sistema sociale rappresentativo con il riconoscimento della presenza del Cup-ER nel tavolo del lavoro istituito dall’Amministrazione regionale.”

I promotori del progetto sono gli ordini degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, degli ingegneri, dei dottori commercialisti ed dsperti contabili, dei consulenti del lavoro; con i collegi provinciali dei geometri e geometri laureati" e dei periti Industriali e periti Industriali laureati. Il Bando specifica la natura della manifestazione di interesse che è esplorativa, indicando le dimensioni necessarie calcolate sui fabbisogni stimati dai promotori in ragione dell’ipotesi di organizzazione che si è prospettata. Il Palazzo accoglierà le sedi istituzionali degli Ordini e dei Collegi aderenti, con i relativi spazi di rappresentanza segreteria e archiviazione; ai quali si aggiungeranno spazi comuni per attività e servizi agli iscritti con: aule per attività formativa di varie dimensioni, spazi espositivi e per attività culturali, ipotesi di spazi di lavoro temporaneo per servizi alle professioni e al cittadino.

Argomenta ancora Macrelli: "Le dimensioni necessarie sono ragguardevoli, il bando indica i principali caratteri dimensionali richiesti, si propone uno schema organizzativo con l’illustrazione delle esigenze richieste con una sorta di diversificazione tra le necessità degli Ordini e del Collegi aderenti. Il Palazzo delle Professione è un contenitore di diverse centinaia di metri quadri e nella sua organizzazione dovrà proporsi come spazio fruibile, aperto, di confronto e di compartecipazione tra professioni verso le istituzioni e verso i cittadini".

La città interessata dal progetto è Forlì. E il Bando privilegia la ricerca di un luogo simbolico che ha perso la sua funzione originaria e che è oggi in attesa di nuova valorizzazione, eventualmente connesso con una azione di riqualificazione importante, dovrà essere necessariamente prossimo ad altre funzioni, formative, culturali, rappresentative e comunque di sistema. Conclude Macrelli: "Il nostro progetto si rivolge alla comunità delle professioni rappresentate, ai cittadini e alla Provincia di Forlì-Cesena; per contribuire a fare crescere una visione collettiva e unitaria delle professioni. Ci si propone quindi, ancor prima di rendere il progetto operativo con il suo avvio, di segnalare la presenza, la sensibilità e la volontà di valorizzare il senso sociale delle professioni, il ruolo di servizio ai cittadini, l’approccio sussidiario e l’autorevolezza delle sue rappresentanza". L’avviso e gli allegati necessari per la formulazione delle proposte saranno pubblicati sui istituzionali degli Ordini e Collegi aderenti all’iniziativa e potrà comunque essere richiesto alla seguente mail segreteriacomitatofc@gmail.com