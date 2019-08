Supercoppa di basket: affidata la gestione del bar del Palafiera per settembre

Bevande e gelati garantiti. Il bar del Palafiera sarà aperto in occasione degli eventi cestistici di settembre. L'impianto di via Punta di Ferro vedrà infatti la Pallacanestro 2.015 impegnata l'11 e il 15 settembre per le sfide di Coppa Italia. Lo spazio è stato affidato alla ditta "Gianni Brunetti". L'importo del canone di concessione è stato stabilito in 311 euro.