Opportunità per i giovani: Bcc e Fondazione Dalle Fabbriche assegnano 54 borse di studio

"La Bcc Credito cooperativo ravennate forlivese e imolese" insieme alla Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche hanno presentato il nuovo bando per l’assegnazione di 36 borse di studio e di ricerca per un valore complessivo di 38.500 euro e di 18 borse di lavoro-tirocinio per un valore complessivo di 36mila euro, cui si aggiunge anche il Premio Piazza del valore di mille euro. Lo scopo di questa iniziativa è quella di valorizzare i giovani, formandoli con competenze specifiche, così da offrire loro la possibilità di prepararsi al meglio per un inserimento attivo nella società.

"La Bcc e la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche dedicano grande attenzione ai giovani con un impegno che costantemente cresce e si rinnova nel tempo, anche attraverso l’annuale bando delle borse di studio. Il nostro territorio può e deve crescere, nell’ottica di uno sviluppo futuro, attraverso un programma rivolto alla formazione delle nuove generazioni - affermano Gianni Lombardi ed Edo Miserocchi, rispettivamente vice presidente vicario della Bcc ravennate, forlivese e imolese e presidente della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche -. Questa missione per noi è assolutamente imprescindibile". Le borse di studio, ricerca e tirocinio formativo prevedono alcuni bandi destinati esclusivamente a Soci e figli di Soci ed altri rivolti a tutti i giovani residenti nelle aree di competenza della Banca e comuni limitrofi. La data ultima per la presentazione delle candidature è fissata al 30 april.

Borse di lavoro per 18 posti di tirocinio semestrale

La Fondazione Multifor, in convenzione con la Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche, ripropone anche quest’anno, visti i prestigiosi risultati ottenuti nelle precedenti iniziative, il 17esimo ciclo annuale del progetto di Crescita Professionale. Si tratta di una importante iniziativa, utile per il ricambio generazionale nelle aziende locali, sviluppata in sinergia con la Bcc Credito cooperativo ravennate forlivese e imolese, Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche, Campus Universitario di Forlì e Cesena, Unindustria, Confartigianato, CNA, Confcooperative, Legacoop, Confesercenti, Confcommercio, Coldiretti, Confagricoltura. Il Progetto prevede l’incontro tra giovani laureati e imprese del territorio in cerca di figure professionali qualificate, che porterà alla realizzazione di diciotto tirocini aziendali, di orientamento e formazione, riconoscendo – a ciascun giovane laureato ammesso – una indennità di partecipazione migliorativa rispetto a quanto indicato nella legislazione regionale.

La selezione sarà effettuata da una commissione formata da personale qualificato della Fondazione Multifor e dei Campus universitari. Il Progetto, in sedici anni di attività, ha realizzato i seguenti risultati: 3.475 laureati candidati, 524 tirocini effettuati (il 70% dei quali conclusosi con l’assunzione), 1.272 imprese disponibili ad ospitare un tirocinante. Per candidarsi occorre inserire il proprio curriculum sul sito della Fondazione Multifor www.multifor.it . Per ulteriori informazioni a.como@multifor.it

Borse di studio e ricerca per i Soci e figli dei Soci

Sono previste 33 borse così suddivise: due borse di ricerca da 1.500 euro ciascuna per progetti in ambito agro-alimentare, sociale e innovazione; una borsa da 1.500 euro per dottorato in discipline economiche; 20 borse da 1.000 euro ciascuna per tesi di laurea magistrale in qualsiasi indirizzo di studio con votazione 110 e lode; 10 borse da 500 euro ciascuna per tesi di laurea triennale in qualsiasi indirizzo di studio con votazione 110 e lode.

Borse di studio e ricerca per giovani residenti nei territori della Banca

Sono previste 3 borse di ricerca del valore di 3.000 euro ciascuna destinate a tematiche specifiche: “Risvolti economici, sociali, ambientali del consumo etico e impatto sulla nostra vita”; “Il futuro della terra, costruire una economia locale più sostenibile”; “Persone disabili, quale futuro senza l’aiuto delle famiglie?”.

Premio “Luigi e Giuseppe Piazza”

Il bando intitolato a Luigi e Giuseppe Piazza del valore di mille euro è destinato a laureati in Scienze dell’economia e gestione aziendale o Scienze economiche o Finanza o diplomati di istituti tecnici del settore economico negli anni 2017 e 2018. Maggiori informazioni sui bandi sui siti internet della Bcc www.labcc.it e della Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche www.fondazionedallefabbriche.it.