"Be Smart, Be Digital!": seminario per avvicinare imprenditori e artigiani al mondo digitale

Confartigianato Forlì, in collaborazione con l’azienda associata Rigel Group Communication, propone agli imprenditori l'opportunità di conoscere il percorso formativo "Be Smart, Be Digital!". Giovedì alle 18, nella sala corsi di Confartigianato Forlì in viale Oriani 1, si terrà la presentazione del progetto, che consiste in una serie di incontri formativi brevi e ravvicinati per avvicinare e stimolare imprenditori, artigiani e liberi professionisti al mondo digital, in modo informale. Seminari di poco più di un'ora che si rivolgono a imprenditori, artigiani, professionisti, commercianti e venditori e hanno l’obiettivo di condividere tecniche e strategie per usare i canali web (sito, social e email) per ottenere in modo pratico più visibilità e clienti.

L’incontro gratuito, aperto a tutti gli imprenditori, mira a chiarire le opportunità che l’utilizzo corretto delle tecnologie digitali garantisce. Da una recente stima di Confartigianato emerge che le imprese con un potenziale di attivazione del canale e-commerce tra quelle attualmente non ancora attive nelle vendite on line, è pari al 21,3% delle imprese con sito web o comunque presenti sui social network, a cui si somma il 9,1% di imprese oggi non attive sulla rete che, tuttavia, presentano caratteristiche adatte alla vendita on line. Come evidenziano i dati ogni 10 imprese attive nelle vendite via web, ce ne sono 13 con sito web o attive sui social network che presentano caratteristiche che potenzialmente le abilitano all’apertura del canale dell’e-commerce, questo potenziale merita di essere valorizzato e aiutato nel passaggio alla nuova modalità di business.