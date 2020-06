Bilancio sano per Acer, Graziani: "Lascio conti in ordine. Avanti con la lotta agli sprechi"

Con voto favorevole all’unanimità, la "Conferenza degli enti" ha approvato il bilancio di esercizio 2019 di Acer provinciale di Forlì-Cesena. "Ho lasciato insieme al mio consiglio di amministrazione conti in ordine e una società sana - afferma la presidente Patrizia Graziani, al termine del suo mandato -. Il colpo di forbice che abbiamo adottato alle spese ha portato ottimi risultati in termini di bilancio, portando a zero le spese di rappresentanza, la dismissione dell’intero parco automobili aziendale, compresa l’unica auto blu utilizzata in precedenza per le trasferte istituzionali con la sostituzione delle auto a noleggio di piccola e media cilindrata. Abbiamo contenuto le spese legali attraverso l’adozione di un albo avvocati selezionati con bando pubblico a condizioni tariffarie nei limiti di legge e la definizione delle vertenze interne del personale. Questi , in estrema sintesi, i risultati positivi ispirati da tre principi cardine: trasparenza, trasparenza e trasparenza. E aggiungerei anche: legalità e risparmio dei soldi pubblici".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

2Nell’ottica di un ulteriore risparmio e un recupero di risorse della collettività - illustra Graziani - è proseguito di concerto con i Comuni soci di Acer il monitoraggio costante delle posizioni di morosità degli assegnatari condividendo le valutazioni e la conseguente trattazione di ogni singolo caso, che ha portato ad una riduzione della morosità. Liste d'attesa, modalità di accesso e controllo delle situazioni erano di competenza comunale". "Al bilancio positivo di Acer Forlì-Cesena - conclude - ha contribuito il sostegno finanziario della Regione Emilia Romagna che ringrazio nelle persone del governatore Stefano Bonaccini e degli assessori Elly Schlein e Paolo Calvano, per essere sempre intervenuta come ente con finanziamenti propri per supportare i progetti delle case popolari in questi anni e non ultimo ora con un investimento importante pari a 10 milioni di euro per il recupero e l'ammodernamento green di alloggi".