Unieuro, primo semestre da record: ricavi per la prima volta oltre il miliardo

Il consiglio d'amministrazione di Unieuro ha approvato il bilancio semestrale aggiornato al 31 agosto. L'azienda specializzata nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia ha registrato un nuovo record di fatturato, per la prima volta superiore a 1 miliardo di euro, in aumento del 16,6%. "L’incremento di 151 milioni di euro, oltre che alla buona performance del business a parità di perimetro, in particolare dell’e-commerce, è riconducibile alle azioni di crescita esterna ed interna intraprese dalla società", viene illustrato.

"A trainare i risultati, pur in un periodo dell’anno non particolarmente significativo per via della stagionalità del settore, che concentra vendite e profitti nel secondo semestre, sono state le azioni di crescita intraprese, che hanno portato a un’espansione del network di negozi diretti ed indiretti e delle attività digitali di Unieuro, nonché la buona performance del business corrente, come testimoniato dall’incremento del 3% registrato dai ricavi "like for like"", viene specificato. La partnership siglata con Finiper, che ha segnato lo sbarco di Unieuro nella grande distribuzione organizzata, ha inoltre portato all’apertura di ulteriori 18 shop-in-shop in altrettanti ipermercati, rispetto ai due negozi-pilota operativi nel primo semestre 2018/19.

"Si è chiuso un semestre ricco di soddisfazioni, che ci ha visti espanderci con determinazione sul mercato, guadagnare quote in tutti i canali e categorie e rafforzare una leadership sempre più forte e riconosciuta - afferma Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro -. Archiviata con rapidità ed efficacia l’integrazione dei negozi ex-Pistone, oggi fiore all’occhiello della nostra rete al Sud, siamo ora fortemente focalizzati sugli appuntamenti chiave del secondo semestre, a partire dal Black Friday, pur monitorando con grande attenzione le dinamiche di un mercato molto frammentato, che offre opportunità di crescita sempre nuove".