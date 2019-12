Black friday formula vincente: 6,7 milioni di persone nei negozi Unieuro, un acquisto online ogni 3 secondi

Il Black Friaday si è confermato un appuntamento irrinunciabile per i consumi di prodotti di elettronica ed elettrodomestici. Lo indicano i dati di Unieuro, la principale catena italiana del settore, che ha base a Forlì. Le promozioni del black Friday, infatti, hanno portato a ricavi in forte crescita nell’arco dell’intera campagna, in ulteriore miglioramento rispetto all’eclatante performance 2018. Emerge che si estende il periodo degli sconti: Unieuro è partita l’11 novembre con l’Addams Black Friday , pr concludersi lunedì, con il Cyber Monday. Un periodo di 20 giorni in cui la rete dei negozi fisici ha segnato il +15% dei ricavi con 6,7 milioni di ingressi nei negozi nel periodo e +18% il sell-out dei punti vendita affiliati. Bene anche gli acquisti online: nuovi record per gli ordini, con un +77%, grazie alla campagna Fra-i-Dei della controllata Monclick.

Il prodotto più venduto? Il “Google Home Mini” con 45.000 pezzi acquistati. Una nota di Unieuro spiega che è stata “la campagna più lunga nella storia di Unieuro, superando di una settimana il “Black Roc Friday” del 2018 da cui ha comunque mutuato l’approccio commerciale, con panieri di prodotti fortemente scontati, evolutisi e ampliatisi via via in vista degli ultimi quattro giorni, i più importanti in assoluto”. Per tutta la durata dell’Addams Black Friday, Unieuro ha così registrato ricavi in forte crescita su tutti i canali di vendita e in tutte le categorie, beneficiando anche dell’ampliamento della rete negozi intervenuto rispetto al mese di novembre 2018, con l’acquisizione in Sicilia e l’entrata a regime della partnership con Finiper.

I negozi diretti, per un totale di 248 punti vendita appartenenti ai canali Retail e Travel, hanno segnato durante la campagna ricavi in crescita del 15% rispetto al corrispondente periodo 2018. Il traffico cumulato nei negozi ha raggiunto i 6,7 milioni di visitatori (+10%), e ha beneficiato dell’imponente campagna di comunicazione omnicanale che ha avuto per protagonista l’iconica famiglia Addams. Il canale Indiretto – che comprende i negozi affiliati e gli shop-in-shop negli ipermercati – ha registrato a sua volta dati di sell-out in forte crescita, pari a +18% sul periodo 11 novembre – 2 dicembre 2018.

Nell’ambito del canale Online, la piattaforma Unieuro.it ha acquisito nell’intero periodo il 77% di ordini in più, con punte del +191% e del 53% rispettivamente nelle giornate del Cyber Monday e del Black Friday. Il record storico, sia a valore sia in termini di numero ordini (uno ogni 3 secondi) è rimasto comunque appannaggio del Singles’ Day, ricorrenza commerciale introdotta in Italia proprio da Unieuro a partire dal 2017 e che segna di fatto l’avvio della stagione del Black Friday.

In generale, tutte le merceologie sono state premiate. Nella categoria Grey, sia smartphone che PC hanno registrato performance a doppia cifra, così come il comparto TV, che ha sospinto i ricavi del Brown. La categoria White ha invece beneficiato del boom del comparto aspirazione, con il modello Dyson V8 Absolute che ha segnato il record di oltre 17.000 pezzi venduti. Il best seller di stagione per Unieuro è stato tuttavia ancora una volta il Google Home Mini, che ha infranto i precedenti record di vendita, raggiungendo i 45.000 pezzi nell’arco della campagna.

Nel lungo weekend del Black Friday, da venerdì 29 novembre a lunedì 2 dicembre compresi, Unieuro ha registrato un picco di ricavi in negozio (il 35% del totale campagna) e di traffico (2 milioni gli ingressi nei negozi diretti), ma è stato il web a beneficiare maggiormente dei nuovi trend di consumo, confermando come il Black Friday sia sempre più percepito e vissuto come un fenomeno di consumo legato all’e-commerce. Nel corso dei 4 giorni, Unieuro.it ha così registrato una raccolta ordini in crescita del 97%.

Monclick, il digital pure player controllato al 100% da Unieuro, ha riproposto quest’anno la fortunata campagna promozionale Fra-I-Dei, per la prima volta on air anche in TV. Nel corso dei 15 giorni di durata, gli ordini raccolti hanno registrato un incremento del 39%, raggiungendo l’apice a valore nel giorno del Black Friday, grazie al contemporaneo incremento del numero di ordini (+10%) e dello scontrino medio (+8%). Non a caso, sono stati gli Apple AirPods 2 e un’asciugatrice Beko i prodotti più venduti, rispettivamente a volume e a valore.

“Il Black Friday è ormai un pilastro delle abitudini di consumo degli italiani e la campagna 2019, chiusasi con ricavi ancora una volta superiori alle nostre stesse previsioni, ha confermato un trend ormai inarrestabile. La vera forza di un retailer risiede quindi nel guadagnare quote di mercato a discapito di concorrenti molto agguerriti, ma soprattutto nel farlo preservando un equilibrio tra volumi e marginalità. Confermando e al contempo affinando la positiva esperienza del Black Friday 2018, Unieuro ha saputo ancora una volta coniugare i due aspetti, traendo vantaggio dalle ragguardevoli dimensioni raggiunte, dalle partnership consolidate con i più importanti fornitori e dall’impegno dei nostri 5000 dipendenti, appassionati, coesi e motivati”. E’ la dichiarazione di Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro.