Bonfiglioli Riduttori, c'è l’accordo con i sindacati: fumata bianca per l'assunzione di altri 30 lavoratori a Forlì

C’è il via libera dei sindacati all’accordo per l’assunzione a tempo indeterminato nel corso del 2019 di altri 30 lavoratori, dopo la stabilizzazione nel 2018 di altri 18 persone, che troveranno occupazione nel polo industriale forlivese della Bonfiglioli Riduttori, azienda specializzata nella progettazione di ingranaggi di qualità a cambi per moto e macchine agricole e in motori elettrici e affini. Martedì mattina nella sede dell’azienda, a Villa Selva, è stato firmato il verbale definitivo d’accordo a conclusione di una trattativa che aveva visto una prima bozza di intesa il 30 gennaio scorso.

Commentano Riccardo Zoli, Giovanni Cotugno, Moreno Cimatti e Enrico Imolesi rispettivamente di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm e Uil: "La Bonfiglioli Trasmital è un’azienda solida, che occupa quasi 700 lavoratori e che negli ultimi anni ha visto crescere il suo fatturato e ha promosso un notevole piano di investimenti sulle proprie unità produttive. Questa crescita ha prodotto nel tempo un utilizzo molto importante del lavoro interinale. Negli ultimi mesi le organizzazioni sindacali hanno promosso tra i lavoratori l'avvio di una vertenza per evidenziare l'eccessivo utilizzo di tale tipologia contrattuale e per rivendicare la progressiva stabilizzazione dei lavoratori somministrati. Tali richieste sono state supportate anche dalla proclamazione di uno sciopero, che ha visto l'adesione di oltre l’80% degli addetti dello stabilimento forlivese. Questo è stato un segnale molto importante, che ha dimostrato la determinazione e la possibilità di costruire iniziative in solidarietà volte a migliorare la condizione dei lavoratori più giovani e meno tutelati".

"L’accordo sottoscritto - riprendono Zoli, Cotugno, Cimatti e Imolesi - prevede che nel corso del 2019 verranno effettuate almeno 30 trasformazioni di lavoratori con contratti interinali con contratti a tempo indeterminato, dando una prospettiva chiara e certa a queste persone e ponendo fine alla loro situazione di precarietà. Inoltre l’accordo stabilisce un principio fondamentale in quanto in aggiunta a queste stabilizzazioni viene definito l’impegno alla sostituzione dei futuri pensionandi con lavoratori a tempo indeterminato, in un percorso virtuoso a livello occupazione che prevede una stabilità dell’occupazione nel territorio forlivese caratterizzato da una staffetta generazionale tra giovani e meno giovani".

"Viene costituito - aggiungono - un bacino di precedenza, volto alla valorizzazione delle professionalità acquisite in Bonfiglioli, che prevede un diritto di prelazione per i lavoratori che hanno svolto un periodo di lavoro in azienda. Infine vengono definiti ulteriori incontri con l’impegno a continuare la riduzione del lavoro interinale nel 2020, continuando il percorso di stabilizzazzioni iniziato con l’accordo di martedì". Fim Fiom Uilm definiscono l’accordo "un passo in avanti molto significativo, frutto della determinazione dei lavoratori e delle solide relazioni sindacali costruite nel corso degli anni in azienda, e si impegnano affinchè questo rappresenti un modello da seguire per tutto il territorio".

Il commento dell'Ugl

"L'accordo mette nero su bianco il programma di assunzioni secondo tre ‘finestre’ quadrimestrali nel corso del 2019, e in particolare entro il 30 aprile, entro il 31 agosto ed entro il 31 dicembre - spiega Francesco Stavale, segretario provinciale dell’Ugl Metalmeccanici di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna (presente all’incontro con l’azienda anche Mauro Burzacchi, Rsu dell'Ugl Metalmeccanici di Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna) -. Sarà data precedenza nelle assunzioni ai lavoratori tutt’ora coinvolti in periodi di somministrazione presso lo stabilimento di Forlì, in un’ottica di valorizzazione delle professionalità acquisite nel corso del biennio". Stavale esprime "soddisfazione per l’intesa raggiunta. L’assunzione di personale è sempre un fattore positivo per le aziende che si distinguono per produzione e fatturato come la Bonfiglioli che già dagli anni ’80 s’è fatta strada in tutto il mondo, aprendo diverse filiali, all’estero, mantenendo sempre le proprie sedi storiche in Emilia-Romagna , a Calderara di Reno come a Forlì. Come sindacato vigileremo nell’attuazione dell’accordo e ci ripromettiamo di continuare a dialogare con l’azienda spiegando che una più ampia forza lavoro può concorrere non soltanto al miglioramento degli standard imprenditoriali, ma anche al miglioramento delle condizioni socio-familiari del nostro territorio".