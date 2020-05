Bonfiglioli, oltre il 66% dei lavoratori approva il protocollo di sicurezza: a fine mese le prime verifiche

Mercoledì e giovedì si sono svolte nello stabilimento Bonfiglioli Riduttori Spa di Forlì le assemblee tenute dalle segreterie di Fim, Fiom e Uilm di Forlì per l'approvazione del Protocollo di sicurezza e del distanziamento di 15 minuti tra un turno e quello successivo che avrebbe il fine di ridurre la contemporanea presenza di molti lavoratori in fase di cambio turno all’interno dello stabilimento.

"Questa tipologia d'accordo che sarà sperimentale e che vedrà un primo step di verifica nell’ultima settimana del mese di maggio ha avuto l'approvazione della maggioranza dei lavoratori, il 66,8% dello stabilimento, anche se molti lavoratori e nello specifico, un intero reparto, hanno segnalato criticità in merito all’accordo, soprattutto per quanto riguarda il distanziamento della turnazione", spiegano Luca Francia e Riccordo Zoli, segretari di Uilm Uil e Fim Cisl.

"Ringraziando i lavoratori per l’alta partecipazione alle assemblee e per aver democraticamente espresso il loro parere, fornendoci in molti casi consigli e suggerimenti che riporteremo all’Azienda, come Fim e Uilm di Forlì crediamo che il monitoraggio del protocollo di sicurezza anche in riferimento alle turnazioni debba avvenire quotidianamente e sia pertanto necessaria la costante verifica dell’efficacia delle misure condivise, nell’ottica di una riduzione del rischio di assembramenti e di contatti tra le persone - concludono Francia e Zoli -. La nostra priorità, in presenza di questa epidemia, rimane la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori e che tutto quanto concordato vada nella direzione della loro tutela".