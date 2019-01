Il borsino delle professioni: scarseggiano sempre di più i tecnici informatici

L’indagine Excelsior indica nel trimestre gennaio-marzo una previsione di ingressi di figure professionali (nelle imprese dell’industria, del commercio e dei servizi) in crescita nei valori assoluti rispetto al trimestre mobile precedente. Scomponendo le attività indagate i primi 3 settori in entrambi i territori per numeri di ingressi sono "Commercio" (590), ‘Servizi di alloggio-ristorazione-turistici’ (370) e ‘Servizi alle persone’ (280). Seguono le ‘Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo’ (250), 'Costruzioni' (230), e ‘Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone’ (210).

Su base mensile i flussi previsti a Forlì-Cesena pesano in ambito regionale nella misura del 13,5% in gennaio del 2019 (14% a dicembre). In Italia gli ingressi programmati ammontano a 442.000 circa, di cui il 9,9% in Emilia-Romagna (in crescita). La quota di domanda di lavoro dell’Area del Nord Est in Italia è in leggera contrazione (-0,7%, gennaio 2019 rispetto a gennaio dello scorso anno). Permangono a livello nazionale e locale le difficoltà di reperimento delle figure ricercate dalle imprese che riguardano in gennaio un caso su tre in tutte le fasce di età (30% dei casi); i più difficili da trovare sono i profili nell’area tecnica/progettazione (41% delle richieste a Forlì-Cesena).

I ‘Tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione’ sono ‘introvabili, i più difficili da reperire (50%) da parte delle imprese. I giovani under 30 sono il 27% della domanda di lavoro (mese precedente 28% in entrambe le province), ancora in calo. Le maggiori richieste di giovani forlivesi-cesenati sono nell’Area della logistica (31%). Gli impieghi proposti sono prevalentemente alle dipendenze (70% a Forlì-Cesena), a termine (77%), in maggior parte proposti da imprese con meno di 50 dipendenti (63%) e nel macrosettore dei Servizi (72%, in calo).

La richiesta di laureati è costante (10%) a differenza di quanto verificato prevalentemente nel corso del 2018; il fabbisogno di profili high skills ovvero dirigenti, specialisti e tecnici, interessa il 20% delle assunzioni programmate, ben al di sotto del valore registrato a livello nazionale del 26% (in crescita di 6 punti percentuali rispetto a dicembre). Nella sezione Scuola-Lavoro-Orientamento, alternanza e placement del sito www.romagna.camcom.it sono disponibili ulteriori informazioni sulle numerose attività della Camera della Romagna che avvicinano mondo scolastico-formativo al mondo delle imprese e del lavoro nel territorio. Per informazioni occupazione@romagna.camcom.it.