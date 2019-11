Caccia & Country Fishing Expo inaugura col sindaco Zattini e i campioni del mondo del tiro a elica

Inaugura sabato alle 9.30 alla Fiera di Forlì "Caccia & Country Fishing Expo", la maggiore esposizione di settore di riferimento per tutto il Centro Nord. Al taglio del nastro il sindaco della città mercuriale Gian Luca Zattini e i campioni del mondo del tiro all’elica Stefano Montagna e Manuele Pirazzoli. Tra attrezzature sportive, accessori, abbigliamento tecnico e prove pratiche nell’area poligoni, intenso è il di talk show televisivo a cura di AgrilineaTV /MareTV e convegni prevede alle ore 10, nell’Area meeting Padiglione B l’evento dal titolo "Lupi confidenti: impatto sulla zootecnia e sulle aree urbane". Intervengono Vittorio Elio Manduca, responsabile Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca Regione Emilia-Romagna; Gianpiero Andreatta, comandante Gruppo Carabinieri Forestali Forlì-Cesena; Duccio Berzi, tecnico faunistico; Maria Luisa Zanni, Pianificazione faunistica e osservatorio per la gestione della fauna selvatica Regione Emilia-Romagna; Fiorenzo Rossetti, biologo e funzionario responsabile del Centro di educazione ambientale dell'Ente Parchi Romagna; Stefania Malavolti, Cia Romagna. Alle 11.30 si parla di "Sviluppo sostenibile delle acque di pesca e acquacoltura. L’esperienza del Flag Emilia-Romagna". Nel pomeriggio è la volta del settore pesca con, alle 14 il talk show "Le aree di pesca regolamentate in Emilia-Romagna”; alle 15 "Sostegno Feamp all’innovazione del settore pesca e acquacoltura" e alle ore 16 "Adriatico: sviluppo, tutela e pesca sostenibile".