Cambiamenti: quarta edizione del premio nazionale CNA

Anche quest’anno prende vita l’iniziativa di CNA a favore delle migliori neo imprese italiane con l’obiettivo di riconoscere il merito e offrire occasioni di confronto e visibilità, rappresentando ogni giorno il meglio dell’Italia e rendendo il Paese competitivo. “Siamo a fianco degli aspiranti imprenditori e abbiamo messo a punto una serie di soluzioni ad hoc per loro”, racconta il presidente di CNA Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti e prosegue dicendo: “sul supporto alla nuova imprenditoria, da sempre, sono stati spesi fiumi di parole. Noi mettiamo piuttosto in campo fatti e azioni concrete”.

Fino al 15 settembre, infatti, sono aperte le candidature a questo premio nazionale e le finaliste avranno l’opportunità di confrontarsi con una giuria di esperti in data 28 novembre. Il concorso è valido per tutte le imprese italiane, in fase di startup, nate negli ultimi tre anni (dopo il 1° gennaio 2016), con non più di 50 dipendenti ad oggi e che abbiamo la propensione all’innovazione e al cambiamento dei processi e delle tipologie di produzione; la scorsa edizione ha contato circa 850 candidature, con più di 300 comuni italiani coinvolti.

Oltre ad essere un’ottima opportunità per le neo imprese, è anche un grande investimento per il territorio. “Occorre incoraggiare maggiormente le nuove idee imprenditoriali, cercarle ed incentivarle”, afferma il presidente Zanotti e continua: “uno degli scogli contro cui vanno a cozzare le nuove idee imprenditoriali è quello dei finanziamenti”. Per questo motivo, la migliore startup dell’anno, si aggiudicherà un premio del valore di €20.000, servizi di consulenza ed opportunità presso la sede CNA territoriale più vicina, una settimana di vacanza presso una struttura 4* Bluserena e 2 anni di noleggio a lungo termine di un’auto con KSRent. Oltre a queste ultime, “Cambiamenti” si avvale del supporto e collaborazione anche di altre importati realtà quali: Artigiancassa, Tim, H-Farm, Sixtema Infocert, Roland DG Corporation, Talent Garden, Eurocredit e Starsup.

Per poter partecipare a questa brillante opportunità, basterà andare sul sito www.premiocambiamenti.it e seguire le istruzioni indicate entro il 15 settembre; sarà possibile allegare, ove necessario, video e/o presentazioni della propria startup, per meglio presentare ai fini di una più puntuale e accurata valutazione, le attività e le azioni intraprese dalla stessa. CNA sostiene la valorizzazione del territorio e soprattutto delle persone che ne fanno parte.