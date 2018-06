Cambio al vertice della cooperativa: "Nuovi dirigenti cresciuti al nostro interno"

La “Idrotermica”, storica cooperativa forlivese di impiantistica (con 18 milioni di euro di previsionale per il 2018, 46 dipendenti, 29 soci) ha appena rinnovato il consiglio di amministrazione e la dirigenza. La nuova direzione vede Sara Ghirardini nelle vesti di direttrice generale, Michele Gardella come presidente, Massimo Proli come vice presidente, Maicol Solfrini, Stefano Bruni, Deborah Amati, Emanuele Magni e Matteo Bellini come consiglieri di amministrazione. La nuova direttrice e il neo presidente prenderanno il posto rispettivamente di Agostino Mainetti e Catia Ridolfi, figure da sempre centrali nella governance di Idrotermica.

A volte le cooperative hanno difficoltà a rinnovarsi, a causa di un limitato interscambio tra le figure dirigenziali. Non si formano i direttori e presidenti del futuro. Al cambio generazionale si ricorre così a figure esterne, trovando sul mercato del lavoro dirigenti competenti, ma alieni ai valori cooperativi. Spiega una nota: “Da anni i dirigenti di Idrotermica invece hanno intrapreso una strada differente, coltivando in seno alla cooperativa stessa le risorse che da oggi rappresenteranno il futuro. Michele Gardella e Sara Ghirardini infatti ne fanno parte rispettivamente da 14 e 7 anni”.

Sara Ghirardini pone invece l’accento sull’importanza crescente che rivestiranno i lavori volti sull’efficienza energetica: “Nell’ultimo rapporto realizzato dall’Energy Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano si rileva che gli investimenti in efficienza energetica realizzati in Italia nel 2016 hanno raggiunto i 6 miliardi di euro. Sempre in quell’anno sette imprese su dieci hanno realizzato interventi di efficienza energetica. Ecco perché crediamo che il nostro lavoro debba andare anche in quella direzione”. Michele Gardella ha già espresso la sua volontà

di “aderire volontariamente al Manifesto della Sostenibilità e della Crescita per le imprese italiane, rendendo i 10 punti del documento centrali nella mission aziendale”.