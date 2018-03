Forlimpopoli, il camper di Hera torna in Piazza Fratti

Da giovedì fino al 19 aprile compreso il camper di Hera a Forlimpopoli continuerà a far tappa in Piazza Fratti tutti i giovedì dalle 8 alle 13. Un’ulteriore opportunità di dialogo e vicinanza offerta da Hera ai suoi clienti che rende più facile sbrigare le pratiche relative ai servizi offerti. Nello sportello itinerante sarà infatti possibile effettuare tutte le operazioni contrattuali e commerciali tipiche di un normale sportello, stipulare contratti, modificare quelli già esistenti, richiedere informazioni sulle bollette e ricevere informazioni sui servizi gestiti nel territorio, ottenere consulenza ed assistenza, conoscere e sottoscrivere le offerte a mercato libero per la fornitura di energia elettrica e gas. Inoltre sarà possibile per i clienti avere informazioni sui prodotti e servizi sui temi del risparmio energetico. Sono anche a disposizione il Call Center del Servizio Clienti (Famiglie 800.999.500 e Business 800.999.700 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22; sabato dalle 8 alle 18), a disposizione anche lo Sportello Her@ ON-LINE collegandosi a www.servizionline.gruppohera.it e la nuova App My Hera (scaricabile da Google Play Store e App Store).