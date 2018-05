Cariromagna: pubblicazione avviso agli azionisti fusione in Intesa Sanpaolo

Tale avviso viene altresì pubblicato nell’edizione del 1 giugno del quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Sempre nel sito internet della Banca (www.intesasanpaolo.com - sezione Banche dei Territori - Informazioni agli azionisti - Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna) è stato

pubblicato anche un fac-simile del modulo attraverso il quale gli azionisti possono esercitare il diritto di vendita delle proprie azioni ad Intesa Sanpaolo S.p.A. in luogo della partecipazione al concambio azionario. Da oggi decorre infatti il termine di quindici giorni entro il quale gli azionisti potranno esercitare il diritto, previsto dal progetto di fusione, di vendere le proprie azioni a Intesa Sanpaolo ai prezzi di € 2,00 per ogni azione ordinaria e di € 2,12 per ogni azione ordinaria con privilegio di rendimento, in alternativa all’assegnazione in concambio di azioni Intesa Sanpaolo nella misura di n. 0,696 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo per ogni azione ordinaria di Cariromagna e di n. 0,737 azioni ordinarie di Intesa Sanpaolo per ogni azione ordinaria con privilegio di rendimento di Cariromagna. Per esercitare il diritto di vendita, la richiesta dovrà essere spedita a mezzo lettera raccomandata inderogabilmente entro il 15 giugno 2018, con allegata la “certificazione” (ex art. 25 del Regolamento Consob-Banca d’Italia del 22/2/2008) che il socio dovrà richiedere all’intermediario presso il quale ha depositato le azioni.