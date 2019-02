Enogastronomia, Casa Artusi vola a Dubai in occasione del Gulfood

Casa Artusi sempre più globetrotter. In attesa di volare a Dubai per Expo 2020, il centro gastronomico forlimpopolese in questi giorni ha anticipato il suo viaggio nella città emiratina in occasione di Gulfood. Carla Brigliadori, responsabile della scuola di cucina di Casa Artusi, ha partecipato ai laboratori di cucina Italian Food Lab, organizzati da Italian Trade Agency. Scopo dei laboratori è quello di diffondere la conoscenza del patrimonio enogastronomico italiano e promuovere il Made in Italy nel mondo. Gulfood, che si è svolto dal 16 al 21 febbraio al World Trade Centre di Dubai, è una delle più importanti fiere trade al mondo in ambito food & beverage. I numeri della manifestazione sono impressionanti: oltre 5mila espositori, 120 padiglioni allestiti su un’area di circa un milione di metri quadrati, e quasi 100.000 visitatori attesi da 193 nazioni