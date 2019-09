Casa Artusi offre l’opportunità di un’esperienza nella Scuola di cucina

La "Scuola di cucina di Casa Artusi" offre l’opportunità di un’esperienza professionale nel mondo della cucina. È di questi giorni la pubblicazione di un avviso di ricerca di collaboratori per il periodo settembre-dicembre. Le competenze richieste sono il Diploma di “Tecnico dei Servizi ristorativi” (oppure un titolo equipollente di scuola superiore o laurea attinente), l’esperienza per almeno due anni in un’attività ristorativa e la conoscenza della lingua inglese.

La "Scuola di cucina di Casa Artusi" è diventata un punto di riferimento nazionale e internazionale nella promozione della cultura gastronomica e della cucina domestica italiana. Con essa collaborano i più importanti nomi della ristorazione nazionale, i maestri di cucina e l’Associazione delle Mariette. Numerose le attività proposte: dai corsi pratici vocati alla cucina romagnola, alle lezioni nella preparazione di menu con le migliori materie prime, dai corsi dimostrativi con i cuochi del territorio, agli incontri di conoscenza e degustazione su vini e prodotti. Insomma, Casa Artusi offre un’esperienza professionale a tutto tondo nell’universo enogastronomico a supporto delle attività formative. Occorre inviare il curriculum entro il 15 settembre a info@casartusi.it (tel. 0543743138 oppure 3498401818).