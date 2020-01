Casa Artusi ospite del programma Geo: l’anno del bicentenario artusiano si apre in Rai

Si apre sotto i riflettori televisivi il nuovo anno di Casa Artusi. Dopo essere stata protagonista del TG2 Eat Parade dove si è parlato del bicentenario della nascita di Pellegrino Artusi, a dimostrazione del grande interesse che sta già suscitando quello che sarà un anno importante per la città artusiana, mercoledì 8 gennaio Carla Brigliadori, responsabile della Scuola di Cucina di Casa Artusi, sarà ospite di Geo, il programma di Rai 3 condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Insieme a Brigliadori, sarà presente anche la professoressa Giovanna Frosini, membro del Comitato Scientifico di Casa Artusi e accademica della Crusca.

Nel corso della puntata, la professoressa Frosini presenterà il libro “Domestici scrittori. Corrispondenza di Marietta Sabatini, Francesco Ruffilli e altri con Pellegrino Artusi” (Apice Libri, 2019) che per la prima volta rende accessibili al pubblico, in un'edizione scientifica e commentata, gli scritti dei fidati collaboratori di Artusi, la governante toscana Marietta Sabatini e il cuoco romagnolo Francesco Ruffilli, il cui aiuto fu fondamentale nella stesura dello stesso manuale artusiano. Nel frattempo Carla si cimenterà nella preparazione di due piatti: garganelli conditi con salsa di magro per paste asciutte (ricetta numero 122 de La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene), e sgombro con crema di lenticchie e cardi fritti.