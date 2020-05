Castrocaro, il sindaco è con l'assessore regionale Colla: "Misure specifiche per le terme"

Sostegno alla proposta dell’assessore Regionale Colla per il settore termale. Lo esprime Marianna Tonellato, sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Spiega la prima cittadina castrocarese: "L’assessore regionale Emilia Romagna Vincenzo Colla ha inviato al ministro del lavoro Nunzia Catalfo, e al presidente dell’INPS Pasquale Tridico, una richiesta formale, affinché vengano ripristinate le prestazioni di sostegno economico per l’assistenza termale e alberghiera, presso le strutture termali, che si sono interrotte dal 1 gennaio 2019. L’eccellenza della stazione termale di Castrocaro Terme e Terra del Sole è stata allora penalizzata , insieme alle terme della nostra regione, e del nostro Paese.

In questo difficile periodo che stiamo attraversando, l’iniziativa dell’assessore Colla, merita tutto il mio sostegno, affinché il tessuto occupazionale e alberghiero, possa essere incentivato e sostenuto, nella consapevolezza che l’eccellenza delle nostre acque termali saranno una grande opportunità di benessere per gli ospiti che sceglieranno le Terme di Castrocaro, che dal 2019 , sono anche state inserite nel circuito Europeo delle Terme Storiche. Auspico che il Ministro del lavoro, accolga la proposta dell’assessora Colla, di immediato ripristino di sostegno economico".

