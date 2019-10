Cena "alchemica": appuntamento gastronomico con cibi e bevande fermentate

Dopo gli agri-workshop dedicati alla produzione di cibi e bevande fermentate, la chef della cucina naturale Giulia Pieri torna al Mercato di Campagna Amica di viale Bologna 75, a Forlì, portando in tavola le sue genuine e salutari prelibatezze. Giovedì, dalle 20, è in programma una cena guidata tra le 'alchimie del gusto'. Tra acidità e dolci morbidezze, crudo e cotto si incontrano per far vivere al vostro palato un'apoteosi di sapori, in un viaggio culinario e gastronomico tra tradizione e innovazione. Questo il menù della serata: aperitivo con kombucha al rosmarino di CibOfficina; mini cake di pasta madre alla erbe di stagione; Coleslaw kefir, insalata di cavoli e carote con crema di kefir; chana dahl di lenticchie gialle; dosa ripieni di kale e crema di patate al miso; finocchi al sale di nocchia; e brownies crudo all’arancia fermentata. La quota di partecipazione è di 25 euro posti limitati. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare lo 0543 493327 (Mercato Campagna Amica) oppure il 328/3383931. Questi gli orari del Mercato di viale Bologna 75: "Mercato dei produttori" aperto martedì e sabato dalle 8 alle 13; giovedì dalle 15 alle 19; "Punto Campagna Amica-Macelleria" aperto lunedì, mart edìe mercoledì dalle 8 alle 13 e dal giovedì al sabato dalle 8 alle 19.