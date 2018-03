La storica "Fratelli Bassini" cambia di proprietà, ora il pane parla anche francese

Un gruppo di di imprenditori ed investitori italiani, insieme ad un fondo di obbligazioni private francese, Indigo Capital (Monique Deloire), ha acquisito il 100% della "Fratelli Bassini", storica azienda forlivese specializzata nel settore della panificazione. L'operazione è stata condotta da Orienta Partners. “Abbiamo scelto di acquisire la Fratelli Bassini Srl- spiegano Augusto Balestra, Fabio Fabbri, Mario Gardini e Sergio Serra, soci di Orienta Partners - con l’obiettivo di favorirne la crescita e lo sviluppo lavorando sul grande potenziale che la caratterizza e che rappresenta una delle eccellenze del territorio romagnolo da oltre 50 anni”.

Forte di un fatturato 2017 di quasi 11milioni di euro, con un’Ebitda di oltre 2 milioni, a oggi la Fratelli Bassini, nata nel 1963, conta oltre 50 dipendenti che lavorano alla preparazione di prodotti surgelati crudi, precotti e cotti da forno destinati per la maggior parte alla grande distribuzione, ma anche ai canali Horeca e food service. Orienta Partners è una società indipendente che opera nella strutturazione di investimenti in piccole medio imprese nella forma del club deal e come advisor per primari fondi internazionali sul mercato italiano. La Indigo Capital è una società indipendente specializzata nel settore dei finanziamenti mezzanini e di quasi-equity alle piccole medio imprese francesi ed europee.