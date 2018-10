Cgil, continuano i congressi territoriali: ecco i segretari generali per categorie

Continuano i congressi territoriali della Cgil. Per il settore trasporto Luigi Montesano succede nella carica di segretario generale ad Andrea Matassoni. Quest'ultimo continua il suo impegno nella Cgil di Cesena. Alla Filcams ((Federazione Italiana Lavoratori Commercio Albergo Mensa e Servizi) è stato confermato Raffaele Batani. Mercoledì si sono riuniti anche i 40 delegati eletti nelle numerose assemblee di base, svolte nei mesi precedenti, nella Sala Lama della Camera del Lavoro si Forlì, per svolgere il Congresso Territoriale della Fp Cgil (Pubblico Impiego). Durante i lavori del congresso i delegati hanno eletto i propri organismi dirigenti che, nel prossimo quadriennio dovranno realizzare il progetto politico "per uscire dalla crisi". L’assemblea generale ha riconfermato Daniela Avantaggiato come segretario generale della categoria.