Chiamata ai giovani con buone idee imprenditoriali: parte il progetto "Upidea!"

E’ partita la quarta edizione del progetto “Upidea! startup program”, il programma di accelerazione per idee e nuove imprese. La chiamata è aperta a idee, team di aspiranti imprenditori (maggiorenni) e start up di ogni settore e nazionalità, indipendentemente dalla forma giuridica e nasce con l’obiettivo di rendere tangibili i sogni imprenditoriali. Upidea offre un programma di accelerazione di 5 mesi, nel corso del quale le startup selezionate seguiranno un percorso di formazione e assistenza costante per concretizzare l’idea d’impresa, sviluppare il proprio prodotto e lanciarlo sul mercato. Si prepareranno così all’Investor Day, in cui potranno presentarsi a investitori e business angels, e all’incontro con gli imprenditori del sistema Confindustria, che, a livello regionale, rappresentano un potenziale di 6500 nuovi partner con cui creare il proprio network.

Diverse saranno le novità di questa quarta edizione, come per esempio un nuovo programma di incubazione per progetti e startup in fase iniziale, strutturato in un percorso di affiancamento della durata di 3 mesi, da gennaio a marzo 2019 con un Demo Day di presentazione dei progetti. I team selezionati avranno diritto ad accedere anche ai seminari formativi previsti nel mese di novembre. Alla startup che presenterà il progetto migliore dedicato all’Area appenninica, offerta dai partner del progetto in un’ottica di promozione, valorizzazione e supporto allo sviluppo sostenibile delle risorse del territorio montano sarà attribuita una menzione speciale “Appidea!”

“Sono davvero orgogliosa di presentare questa nuova edizione del progetto UpIdea! – spiega Elena Babini Presidente Vicario del Gruppo Giovani di Confindustria Forlì-Cesena – Come Presidente e in qualità di professionista trovo doveroso stimolare e supportare innovazione e nuove idee, pilastri fondamentali di qualsiasi sistema economico che si rispetti. UpIdea! Rappresenta un’opportunità unica per sviluppare nuove idee guidati da professionisti del settore, vederle crescere in un incubatore d’eccezione ed affinarle grazie al prezioso supporto che la contaminazione fra progetti, idee e imprenditori rappresenta. Sono da sempre una ferma sostenitrice delle capacità imprenditoriali, spesso inespresse, di questo Paese, e penso che ora più che mai sia fondamentale aprire spazi e laboratori che consentano al sistema Paese di acquisire maggiore competitività sui mercati internazionali anche grazie all’ingegno e alla determinazione dei giovani. Solo creando e supportando l’imprenditorialità giovane si può guardare ad un futuro nel quale “attrarre cervelli” anziché favorirne la fuga.” Il progetto è promosso dai Giovani Imprenditori delle Associazioni Confindustriali dell’Emilia-Romagna, con il contributo di uno dei più importanti acceleratori italiani LUISS ENLABS e la collaborazione dell’incubatore territoriale di CesenaLab.