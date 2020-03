Coronavirus, la ditta Alpi chiude fino al 3 aprile. I sindacati chiedono un incontro urgente

L’azienda Alpi di Modigliana ha annunciato la chiusura per Coronavirus. Lo ha comunicato il presidente Vittorio Alpi, specificando che si tratta di una decisione presa per "tutelare i dipendenti e la nostra comunità", anche se "stiamo tutti bene". Le attività resteranno sospese fino al 3 aprile. Fillea Cgil, Filca Cisl e Fenal Uil, hanno chiesto un incontro urgente alla direzione "perchè si utilizzino immediatamente tutti gli ammortizzatori sociali possibili, Cassa Integrazione Ordinaria (Cigo) - Cassa Integrazione in Deroga". Per i sindacalisti, "l'utilizzo degli ammortizzatori sociali sia lo strumento adatto per rispondere alle problematiche del momento". L'informativa è data 11 marzo

"Queste scelte non sono mai facili, ma i valori che la nostra azienda da sempre rappresenta, primi tra tutti quelli umani e sociali, ci portano a questa decisione", viene evidenziato nell'informativa, che chiarisce inoltre che "la copertura retributiva per i dipendenti che nel periodo indicato non svolgeranno attività lavorativa sarà assicurata da ferie e permessi individuali maturati e maturandi nell’anno". L'azienda conta circa 500 dipendenti.