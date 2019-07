Cava, dopo mezzo secolo la banca chiude di pomeriggio. Residenti preoccupati

Dopo circa cinquantanni della sua esistenza, la sportello cassa-bancario della filiale alla Cava di Intesa Sanpaolo filiale resterà chiuso nelle ore pomeridiane. Giuseppe Bertolino, presidente dell'Associazione Cava Forever Group Aps, si fa interprete della situazione di "disagio, preoccupazione e malumore" dei residenti. "Il nostro quartiere è cresciuto attorno alla banca e con la banca - esordisce - La chiusura della cassa alle ore 13 e la diminuzione del personale ha creato nella popolazione disagio e preoccupazione".

Il quartiere, evidenza Bertolino, conta " circa 4.600 persone e ha al suo interno una notevole fetta di anziani". Il presidente dell'associazione si appella ad Intesa San Paolo e chiede "che non venga chiuso lo sportello al pomeriggio, cosa che dovrebbe avvenire a partire dal 15 luglio), in ogni caso prevedendo quantomeno l’apertura pomeridiana in occasione del pagamento delle pensioni e di particolari esigenze come possono essere le scadenze Imu e pagamenti fiscali vari. Il ripristino dello sportello cassa in orario pomeridiano significa certezza della permanenza dello sportello nel nostro quartiere".