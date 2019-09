Cinque premi per gli yacht Ferretti alla fiera di Cannes

Ferretti Group trionfa anche quest’anno ai World Yachts Trophies 2019, l'appuntamento di chiusura del Cannes Yachting Festival, conquistando 5 riconoscimenti grazie all’inconfondibile stile Made in Italy e alle tante novità di design e tecnologia proposte a bordo delle sue barche. Un ulteriore successo per il gruppo che, dopo l’apprezzamento del pubblico del Festival per la sua flotta (26 modelli e 6 première), riceve ora dagli addetti ai lavori i premi più ambiti del settore, a conferma di un primato di estetica e innovazione ormai acclarato. Inoltre lo yacht designer Fulvio De Simoni, matita dell’intera gamma Pershing fin dalla fondazione del marchio, si aggiudica il premio nella speciale categoria Designer of the Year.

Questi gli Award per le barche:

Ferretti Yachts 720: Best Exterior Design Trophy, categoria 64 – 80 piedi (19,50-24 metri);

Riva 90’ Argo: Best Interior Design Trophy, categoria 80 – 98 piedi (24-30 metri);

Pershing 140: Best Interior Design Trophy, categoria 98 – 164 piedi (30-50 metri);

Riva 50 metri: Most Achieved Trophy, categoria 164 – 270 piedi (50-82 metri)

CRN M/Y 135: Best Layout Trophy, categoria 164 – 270 piedi (50-82 metri)