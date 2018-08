Cna a "Forlì Fitness&Fun" per presentare le novità riguardanti il settore sportivo No Profit

Ci sarà anche Cna alla terza edizione di Fitness&Fun, manifestazione che promuove la pratica sportiva in tutte le sue forme, come strumento per migliorare la qualità della vita. "Da tempo il mondo del non profit si è modificato ed è destinato a subire ulteriori cambiamenti indotti, oltre che dalle normative, anche da logiche di mercato, con attività un tempo inaspettate come quelle che operano nell’ambito della produzione di valore sociale e del welfare aziendale", commenta Luca Feliciotto, esperto Cna per il settore Non Profit

"La riforma del Terzo Settore prima, la Legge di Bilancio e il Decreto Dignità, stanno profondamente modificando diversi aspetti civilistici e fiscali che regolano il funzionamento del settore Non Profit - continua -. Anche il mondo dello sport, in cui operano circa 700 enti nella sola provincia di Forlì-Cesena, non è immune da questi cambiamenti. È di fondamentale importanza che tutti gli enti che operano nel settore siano informati e aggiornati sulle modifiche normative in corso, per poter organizzare al meglio le proprie attività e non farsi cogliere impreparati". Sabato Feliciotto interverrà alle 15, all'interno dell’area conferenze. Per ulteriori approfondimenti: Daniele Mazzoni, tel. 0543 770160 – email daniele.mazzoni@cnafc.it