Cna sigla un accordo con le università telematiche: "Aumento delle competenze"

La formazione rappresenta per Cna uno dei principali elementi per fornire evidenza, e vantaggi alle proprie imprese, del ruolo di rappresentanza che essa sa esprimere. "L’accordo recentemente siglato a Roma, si pone l’obiettivo di introdurre nell’offerta formativa delle due università telematiche, alcuni mestieri espressione del mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa", spiega l'associazione, che evidenzia allo stesso tempo come "tutto dovrà essere verificato nel medio periodo".

"Ma, come ha sostenuto il presidente di Pegaso e di Mercatorum, Danilo Iervolino, si dovrà istituire un portale ad hoc per Cna "allo scopo di raccogliere le esigenze di artigiani e titolari di imprese piccole e medie, per poter definire appositi corsi puntando su due focus: Impresa 4.0 e start-up, con l’obiettivo di creare una nuova classe imprenditoriale o riconvertire quella esistente" - viene rimarcato -. In sostanza, e per entrare un po’ più nel dettaglio, gli associati Cna possono accedere sia ai corsi di laurea Pegaso sia a quelli di Mercatorum".

"La vera novità, che aggiunge valore al classico accordo, è il riconoscimento di crediti formativi per i corsi e le attività che Cna e Cna Formazione Forlì-Cesena già svolgono, così da poter accorciare il percorso di studi dell’imprenditore - conclude Cna -. Un altro punto importante dell’intesa è rappresentato dalla prevista attività di coprogettazione dei percorsi formativi. Come si è intuito, non si tratta di una semplice convenzione ma di un accordo di vero e proprio partenariato, attraverso il quale Cna diventa un Centro qualificato universitario. L’intesa riguarda tutti gli imprenditori associati che abbiano intenzione di iniziare, o concludere, un ciclo di studi universitari". Per approfondimenti è possibile rivolgersi a Riccardo Guardigli (telefono 0543 026301; email riccardo.guardigli@cnaformazionefc.it).