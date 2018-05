Da Cna quasi 50mila ore di formazione a quasi 1300 imprese nel 2017

Quasi 50mila le ore di formazione, coinvolte poco meno di 1.300 imprese e 2.800 tra imprenditori e lavoratori, che hanno partecipato ad attività di formazione presso le aziende, formazione per il lavoro, formazione tecnica e formazione agli apprendisti. Questi i dati a consuntivo 2017 presentati, martedì, in occasione dell’assemblea di Cna Formazione Forlì-Cesena. Che fornisce, inoltre, un importante servizio di monitoraggio, consulenza e supporto alle imprese per l’accesso alle opportunità di finanziamento offerte da bandi e leggi incentivanti, a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. Nell’ultimo anno, grazie a Cna le imprese e i professionisti hanno ottenuto contributi a fondo perduto per oltre 1 milione di euro, attivando investimenti per circa 3,5 milioni di euro.

“Sono dati tutt’altro che scontati, a fronte di una costante riduzione dei fondi pubblici stanziati per la formazione - commenta il presidente di Cna Formazione Forlì-Cesena, Roberto Nini - siamo riusciti a garantire un importante supporto sia alle imprese sia al territorio, favorendo innovazione e competitività. Abbiamo fornito competenze e aggiornato centinaia di persone che si affacciavano per la prima volta sul mercato del lavoro o che il lavoro lo avevano perso. Abbiamo garantito i nostri servizi su tutta la provincia, attraverso le nostre due sedi di Forlì e Cesena, realizzando spesso percorsi formativi direttamente in azienda. Significativi i numeri relativi alla formazione sulla sicurezza sul lavoro, con più di 1.000 persone coinvolte, a conferma dell’importanza che il sistema Cna attribuisce a questo problema, che le statistiche nazionali ci mostrano ancora molto lontano dalla soluzione”.

"Oltre alla formazione - evidenzia Riccardo Guardigli, responsabile di Cna Formazione Forlì-Cesena - ricordiamo la capillare attività del servizio bandi, con il quale contribuiamo a rafforzare la competitività delle imprese e dei professionisti associati. Nel 2017, abbiamo lavorato in particolare su innovazione tecnologica, digitalizzazione, fiere estere, ricerca e sviluppo. Anche il 2018 è iniziato con buoni auspici: il nostro sistema ha già presentato più di 50 domande su bandi inerenti le start up, la digitalizzazione e la registrazione di marchi europei, per un totale di 2,5 milioni di euro di investimenti".

Presentata anche la novità 2018: la il portale regionale Ecipar Lavoro, per fare matching tra domanda e offerta di lavoro, al quale si può iscrivere chi cerca occupazione, basato su una platea di oltre 6mila imprese, operanti nei più svariati settori produttivi. Nell’assemblea si è proceduto al rinnovo del Consiglio di amministrazione: nel ruolo di presidente è stato riconfermato Nini, imprenditore savignanese, mentre gli altri componenti del Consiglio sono Morena Baldoni, Federico Giovannetti, Ilaria Mariannini e Cecilia Milantoni.