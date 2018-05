Cna e scuola, concluso il progetto "Detto, Fatto!": premiati i lavori degli studenti

Si è tenuta mercoledì mattina nella sala San Luigi a Forlì la giornata di presentazione e premiazione degli elaborati prodotti dagli studenti delle classi Medie degli Istituti Comprensivi di Forlì, che hanno partecipato al progetto “Detto Fatto! Il contest di Cna”. Il tema sul quale ci si è focalizzati per rappresentare la qualità del lavoro e della manualità artigiana, abbinati ad elementi che vanno oltre il valore economico degli oggetti, è stato il “Made in Italy, valore Economico, Sociale, Etico”; messaggio chiaro, che unisce ad un marchio che esprime una manifattura d’origine conosciuta in tutto il mondo, altri aspetti che qualificano ulteriormente la nostra produzione. Il percorso, al quale hanno partecipato dieci classi degli istituti Caterina Sforza, Palmezzano, Mercuriale, Croce, Zangheri e S. Martino in Strada, per un totale di oltre 200 alunni, si è concentrato pertanto sull’interpretazione visiva del tema scelto.

Al termine dell’iniziativa, alla quale sono intervenuti Monica Sartini, presidente Cna area Forlì città, Davide Drei, sindaco di Forlì, il responsabile Cna area Forlì città, Davide Prati e Laura Pedulli, coordinatrice del progetto, si è svolta la premiazione dei lavori prodotti dai ragazzi. Le migliori realizzazioni, valutate da una apposita commissione costituita da tecnici ed esperti artigiani, sono state premiate con un contributo economico alla scuole, per l’acquisto di materiale didattico. Il primo premio è stato assegnato alla 3D della "Zangheri", il secondo alla 2O della San Martino in Strada e il terzo ex aequo alla 2L della Benedetto Croce e alla 3B della Palmezzano.