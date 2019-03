Cna, partecipato incontro sul tema della formazione dell’assistente di studio odontoiatrico

Il tema dell'informazioni relativa alle Disposizioni per la Formazione dell’Assistente di Studio Odontoiatrico, così come previste dal recepimento, da parte della regione Emilia Romagna, dell’accordo stato-regioni del 23 novembre 2017, è stato al centro di un incontro organizzato da Cna Benessere e Sanità di Forlì-Cesena.

Dopo i saluti di Daniele Mazzoni, responsabile di Cna Benessere e Sanità Forlì-Cesena e del presidente Massimo Castellucci, che ha voluto ricordare come "finalmente si sia concluso un percorso che, in maniera chiara, ha definito l’importante ruolo ricoperto dalla figura dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (Aso)", i lavori sono proseguiti con gli interventi dei relatori Marino Bindi (professore associato in Odontoiatria all’università di Brescia), Francesca Montefiore, segretaria nazionale Aiaso (Associazione Italiana Assistenti di Studi Odontoiatrici), Sergio De Vita, presidente dell’ente formativo Agenfor e Riccardo Guardigli, responsabile di Cna Formazione Forlì-Cesena.

"Ci si è concentrati, fondamentalmente, sulle due argomentazioni che interessano direttamente gli operatori - aggiungono Mazzoni e Castellucci -. Da un lato, come si diventa Aso e, dall’altro, come si mantiene la qualifica una volta acquisita. In merito al primo aspetto, è stato precisato che l’attestato di abilitazione con valore di qualificazione per Assistente di Studio Odontoiatrico, è rilasciato dalla Regione Emilia Romagna, a seguito del superamento di un corso tecnico-pratico della durata di 700 ore (400 in stage e 300 di aula) con obbligo di frequenza per almeno il 90% del monte ore e che esso ha valore giuridico su tutto il territorio nazionale.

"Relativamente, invece, al mantenimento della qualifica, è necessaria la partecipazione obbligatoria ad almeno 10 ore di formazione; attualmente, nella nostra provincia, sono interessate al rinnovo circa 600 profili Aso. Si specifica, da ultimo, che sia per l’acquisizione che per il mantenimento della qualifica, è possibile ottenere maggiori delucidazioni nella sede di Cna Formazione. Cna Benessere e Sanità Forlì-Cesena associa 60 imprese di odontotecnica ed odontoiatria", concludono. Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare Mazzoni (telefono 0543 770160; email daniele.mazzoni@cnafc.it).