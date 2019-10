Mobilità, tanti pensionati al primo seminario di Cna sulla sicurezza nelle città

Mobilità e città sostenibili: il tema interessa a numerosi pensionati che hanno partecipato attivi all’incontro pubblico promosso da Cna Pensionati, che si è tenuto giovedì nella sede di Cna. Al seminario hanno presenziato in qualità di relatori Alvaro Attiani, presidente di Cna Pensionati Forlì-Cesena; Paola Casara, assessore del Comune di Forlì; Dario Pinzarrone, responsabile Unità Progettazione Infrastrutture Stradali del Comune di Forlì; Fausto Sacchelli, Fondazione Unipolis di Bologna; e Giordano Biserni, presidente Asaps. Un’ottica multidisciplinare che tiene in considerazione una serie di fattori che causano il problema, per approfondire argomenti connessi alle infrastrutture che gli anziani prevalentemente utilizzano nei loro tragitti. Il secondo appuntamento è previsto giovedì 24 ottobre 2019 alle ore 15.30, presso il Centro Sociale “Anziani Insieme” di Cesenatico, in viale Torino 6. Come nell’incontro precedente, interverranno in qualità di relatori Attiani, Sacchelli e Biserni. Si aggiungono anche Ernesta Biondi, presidente Centro Sociale “Anziani Insieme” di Cesenatico e Edoardo Turci, comandante della Polizia Municipale di Cesenatico.