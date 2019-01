Cna Professioni, le novità fiscali per il 2019: si parlerà anche di fatturazione elettronica

Cna Professioni Forlì-Cesena, in collaborazione con Cna Comunicazione e Terziario Avanzato e Bifor, organizza una "conversazione con aperitivo" rivolta ai professionisti, che si terrà mercoledì, alle 18,30 al Bifor in piazza Cavour 14, Forlì. L’incontro è finalizzato a fornire chiarimenti sulle due novità fiscali più importanti per il 2019: il regime forfettario e la fatturazione elettronica. I temi saranno presentati da Laura Ghetti, consulente del Servizio Fiscale di Cna Forlì-Cesena, che sarà poi a disposizione per rispondere alle domande dei presenti.

"In merito al regime forfettario - afferma Paola Scalzotto, presidente di Cna Professioni Forlì-Cesena - possiamo dire che coloro i quali aderiranno, grazie all’aumento delle soglie di ricavi per l’accesso, potrebbero verosimilmente avere alcuni vantaggi in termini di riduzione della pressione fiscale, oltre che una riduzione degli oneri amministrativi. Diversa, invece, la situazione per quei soggetti che, a causa della mancata modifica dei parametri stringenti di redditività, non vi hanno potuto aderire e che dovranno affrontare la seconda novità di quest’anno, ossia la fatturazione elettronica, entrata in vigore il primo gennaio, con un aggravio degli oneri amministrativi e gestionali ed un impatto negativo sulla competitività e la produttività degli stessi".

"La fatturazione elettronica è tuttora interessata da una serie di problematiche che, una volta risolte, dovrebbero chiarirne definitivamente l’utilizzo e gli effetti positivi sull’economia del Paese. Tenuto conto di tutto ciò - conclude Scalzotto - bisognerà porre grande attenzione e inserire queste misure all’interno di un quadro credibile e sostenibile di riduzione generalizzata della pressione fiscale, anche per evitare turbative sul mercato in termini di concorrenza". Per partecipare all’evento, è necessaria l’iscrizione al seguente link: http://bit.ly/CNAProfessioni. Per ulteriori approfondimenti: Laura Navacchia, te. 0547365619 – email laura.navacchia@cnafc.it