Colture industriali sostenibili, Bagnara rappresenta l'Italia nel gruppo di lavoro dell'Unione Europea

Si è insediato a Bruxelles il gruppo di lavoro sulle colture industriali sostenibili in Europa. Nel gruppo di lavoro, il settore agricolo italiano è rappresentato dal forlivese Gian Luca Bagnara, ex assessore provinciale ed ex presidente della Fiera. Il gruppo è stato organizzato dal EIP-AGRI. il partenariato europeo per l'innovazione agricola (EIP-AGRI) presso la DG agricoltura mira a collegare le strategie dei piani di sviluppo rurale, in particolare i gruppi operativi, con la ricerca transnazionale europea promossa dal programma Horizon. L’obiettivo del gruppo di lavoro “Colture industriali sostenibili in Europa” è quello di valutare nuove opportunità di mercato e modelli di business che non sostituiscono la produzione alimentare: in che modo le colture industriali possono contribuire a nuove opportunità di mercato, modelli di business e sistemi agricoli sostenibili che creano valore per gli agricoltori nell'UE, senza sostituire la produzione alimentare.

