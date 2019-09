Elettronica e grande distribuzione: Comet entra nel gruppo di Euronics

Euronics Italia Spa annuncia che Comet e il Gruppo Sme Spa entreranno a far parte di Euronics dal prossimo primo gennaio. Comet da oltre cinquant’anni opera nella distribuzione di elettrodomestici, apparecchi per illuminazione e materiale elettrico. È presente in 12 regioni del territorio nazionale con oltre 110 punti vendita e conta oltre 2.300 dipendenti e tre magazzini centralizzati. Sme è un player della distribuzione multi-specializzata, attivo nella vendita di elettrodomestici, mobili, casalinghi e prodotti per il tempo libero.

Il gruppo Euronics presente con oltre 400 punti vendita sul territorio nazionale a insegna “Euronics”, “Euronics City” ed “Euronics Point”, di cui 205 di proprietà e gestiti da nove imprese indipendenti radicate nel territorio italiano e con una forza occupazionale di oltre 4.700 dipendenti, ha espresso nel 2018 un giro d’affari complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro al netto d’iva.