Comparto del legno, istituito il Tavolo di lavoro: imprese presidio del territorio

La filiera del legno rappresenta un settore rilevante per l’economia italiana con oltre 73.000 imprese e 240.000 addetti. Confartigianato, a livello nazionale, partecipa al neo istituito Tavolo istituito al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, che ha funzioni di coordinamento tra le componenti della filiera foresta-legno ed energia e le diverse politiche di settore nazionali e regionali. È costituito dai rappresentanti delle principali associazioni del settore del legno, delle organizzazioni agricole, delle Università, dai funzionari delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, dai componenti le associazioni di protezione ambientale e di ricerca, del Consiglio dei Dottori Agronomi, dell’Istat e del Cnel.

"La Confederazione valuta molto positivamente l’avvio dei lavori del Tavolo, chiave sia per seguire il lavoro di stesura dei decreti attuativi del Testo Unico Forestale, sia per operare sulla filiera del legno, rispondendo pienamente alle caratteristiche di multifunzionalità della foresta - spiegano i rappresentanti di categoria di Confartigianato Forlì guidati dal presidente Nicola Crispino e dal vicepresidente Roberto Biondi, assieme a Franco Frassineti e Walter Turci -. Fondamentale è il ruolo delle imprese artigiane nel settore forestale in quanto garanti della sostenibilità anche dei territori periferici nei quali sono ubicate prevalentemente le foreste, creando lavoro e contribuendo a garantire il presidio del territorio ed evitare lo spopolamento". Per Confartigianato "la tempesta Vaia e la sua furiosa violenza devono essere l’occasione per portare all’attenzione dei media il ruolo delle foreste come patrimonio, auspicando che l’attuale interessamento delle istituzioni per l’argomento diventi innesco di una rinnovata sensibilità di tutto il Paese".