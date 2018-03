Comune, nuovo dirigente per il settore finanziario Bilancio e Tributi

Nuovo dirigente per il settore finanziario Bilancio e Tributi del Comune di Forlì. Si tratta di Stefano Pizzato, operativo dal 19 febbraio. "E' stato selezionato - ha spiegato il sindaco Davide Drei in Consiglio comunale - a dirigere il nostro settore Bilancio e Tributi in virtù di una procedura di mobilità. E' ancora dirigente al comune di Marino (Roma), in una fase di comando per alcuni giorni alla settimana, e diventerà pienamente operativo, quindi a totale disponibilità del Comune di Forlì, dal primo maggio".

Dal consigliere comunale di Forza Italia, Fabrizio Ragni, che in tema di tassazione ha presentato un question time sul tema della tassazione comunale, "l'auspicio che Pizzato si collochi fin da ora di rivedere al ribasso le tasse". Per l'esponente azzurro, evidenziando che "l'amministrazione Drei è stata per le tasse", è necessario "mettere in condizione il territorio, già gravato da una tassazione molto elevata nazionale, di respirare. Troppe tasse impediscono alle attività economiche di svilupparsi, di lavorare e creare occupazione. Forlì deve essere uno dei comuni in questo senso. Questa è la visione di Forza Italia e di tutto il centrodestra".

Drei ha spiegato il dato degli 831,25 euro di tassazione a persona, "che non riflette necessariamente la vera pressione fiscale pro capite. Vi rientrano infatti anche "non residenti e imprese" e appunto gli accertamenti, cosi' come i trasferimenti statali. Dunque Forliì è terza in regione anche per il dato di recupero, 8,5 milioni di euro nel 2016. Inoltre nel bilancio 2018-2020 sono state messe in campo alcune misure come l'Imu al sette per 1.000 per gli interventi edilizi, l'esenzione della Cosap per i cantieri e l'Imu al 9,6 per 1.000 per le locazioni. Senza dimenticare la "riduzione generalizzata" della Tari".