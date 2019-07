Con Cna relazioni internazionali tra imprese: delegazione a Villeneuve Loubet

Ospiti del Comune di Villeneuve Loubet nelle serate “Golose e Musicali” lo scorso fine settimana, le imprese aderenti a Cna Forlì-Cesena sono state vere e proprie ambasciatrici del “prodotto territorio”, che racconta il lavoro, le tradizioni, i saperi artigiani e la cultura della nostra terra. I francesi hanno conosciuto così la passione, la ricerca e la qualità delle imprese grazie alle prelibatezze enogastronomiche di “Gramsci 108” e del “Foro Boario” di Forlì e l’ottimo vino della cantina "Lu. Va" di Modigliana, tutte produzioni che esaltano la cultura del genuino a km 0.

In Francia, era anchepresente la delegazione con il sindaco di Forlimpopoli Milena Garavini, l’assessore ai lavori pubblici Adriano Bonetti e Paola Casara, assessore alla politiche per le imprese, scuola e formazione del comune di Forlì, nonchè il presidente Territoriale Cna Forlì-Cesena Lorenzo Zanotti ed il vice presidente Francesco Ferro, per portare all’amministrazione della cittadina sulla Costa Azzurra, il saluto di CnaForlì–Cesena e del sistema imprenditoriale forlivese da loro rappresentato; un sistema capace di intraprendere relazioni, fare rete tra le imprese ed essere un volano per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane con il resto dell’Europa.