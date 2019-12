Conad-Auchan, futuro incerto per 37 dipendenti del Simply: presidio davanti alla Prefettura

Lunedì mattina si è svolto davanti alla sede della Prefettura di Forlì-Cesena indetto da Cgil, Cisl e Uil, davanti alla Prefettura come segno di vicinanza ai 37 lavoratori e alle loro famiglie, preoccupati, già, da diversi mesi sul futuro del proprio lavoro. Questo sciopero è stato stabilito dopo l'esito negativo dell'incontro al Ministero dello Sviluppo economico tra Conad, la nuova proprietaria dei punti vendita di Auchan in Italia, e i sindacati.

"Purtroppo non ė solo un problema territoriale, ma riguarda tutto il territorio nazionale e migliaia di lavoratori - afferma Sara Biguzzi, che a nome di Italia Viva ha partecipato al presidio -. Attraverso il nostro parlamentare Marco Di Maio abbiamo sollecitato il Mise ad attivarsi per favorire una soluzione concreta e sostenibile per i lavoratori e le imprese, affinché un'operazione industriale di valore non si concluda con un costo sociale così rilevante. Allo stesso modo anche il nostro consigliere comunale Massimo Marchi si è fatto parte attiva. Continueremo a tenere alta l'attenzione e a sollecitare le autorità competenti ad ogni livello”.