Vini e Sapori in Strada, concorso "Albana Dèi": decretati i tre vincitori del borgo

Sono ora pubblici i risultati della manifestazione all’insegna del gusto Albana Dèi svoltasi lo scorso giugno a Bertinoro nell’ambito della serata di Vini e Sapori in Strada. La sesta edizione delle competizione Albana Dèi si è svolta in due punti diversi di Piazza della Libertà: sul terrazzo è stato allestito il banco con le albane finaliste per il titolo “Albana del Cuore”, mentre nei locali della Riserva Storica dei Sangiovesi di Romagna, i vini Albana di Bertinoro si sono sfidati per aggiudicarsi il Premio “Albana del Borgo”, ovvero, il titolo di migliore Albana di Bertinoro della tipologia secco, dolce o passito. L’associazione Italiana Sommelier Romagna ha guidato le degustazioni per svelare al pubblico le caratteristiche delle differenti Albane delle cantine aderenti al Consorzio Vini di Bertinoro: Campodelsole, Celli, Fattoria Paradiso, Giovanna Madonia e Tenuta la Viola. Il pubblico ha scelto, con cartoline per il voto, le Albana del Borgo preferite: al primo posto “Solara” 2015 Romagna Docg Albana Passito della cantina Celli, seguito da “Interra Bianco” Igt Forli Bianco di Tenuta la Viola, e sul terzo gradino del podio “Gradisca” Albana Passito Muffa Nobiledi Fattoria Paradiso.

Per quanto riguarda la votazione per l’Albana del Cuore, invece, la migliore “Romagna Albana Docg” di tipologia secco della Romagna sarà annunciata a breve dal Consorzio Vini di Romagna. I voti del pubblico di Bertinoro si andranno ad aggiungere a quelli emersi durante le altre tappe del concorso (Brisighella, Oriolo, Dozza e Faenza) per decretare in assoluto la migliore albana Secco di Romagna. Le albane finaliste erano state precedentemente selezionate alla cieca da una giuria tecnica di critici delle principali guide del settore, tecnici ed esperti enogastronomici, sommelier e operatori del vino, sotto la cura di Carlo Catani, Andrea Spada e il Consorzio Vini di Romagna. L’ “Albana Dèi” rappresenta un modo per rilanciare il valore della Dop Romagna Albana “secco” quale veicolo per l’affermazione dell’unicità e straordinarietà di questo vitigno dal potenziale grandioso, nella ricchezza d’interpretazioni dei produttori del territorio.