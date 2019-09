L'Ausl Romagna assume personale: un corso per prepararsi al concorso

In vista del Concorso Pubblico che l’Ausl intende bandire per l’assunzione a tempo indeterminato di 39 coadiutori amministrativi senior - categoria B livello economico super (BS) - ruolo amministrativo, la Uil Fp di Forlì organizza un corso di preparazione. Informazioni più dettagliate riguardo al programma, al luogo, agli orari e ai giorni delle lezioni verranno comunicate ai partecipanti direttamente dai funzionari della Uil Fpl e anche divulgati, successivamente alla data di pubblicazione del bando di concorso, sul sito www.uiIforli.it.

I corsi saranno aperti a tutti totalmente gratuiti per gli iscritti, mentre verrà richiesto un contributo ai non iscritti. Le lezioni verteranno sulle materie tipiche dei concorsi pubblici per l’assunzione di coadiuvatori amministrativi senior e istruttori amministrativo-contabile. Gi elementi di conoscenza acquisiti potranno pertanto essere di aiuto anche per i concorsi del medesimo profilo banditi da altri enti. La Uil Fpl si avvarrà, come sempre, della collaborazione di docenti qualificati ed esperti, per l’elaborazione di un soddisfacente percorso di studi teorico/pratico.

Un altro corso di formazione è relativo al concorso pubblico a tempo indeterminato bandito dalla Provincia di Forlì-Cesena per la copertura di posti da “Istruttore Amministrativo/Contabile” categoria C, posizione economica c1. Le iscrizioni al concorso chiuderanno il 3 ottobre secondo quanto indicato sul portale web della provincia di Forlì-Cesena. Per ogni specifica informazione gli interessati possono rivolgersi telefonando o scrivendo un WhatsApp indicando nome, cognome e in caso di occupazione nome del datore di Iavoro e sede di servizio a Massimo Monti (338 7330442) o Michele Bertaccini (328 9023131).