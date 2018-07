Condivisione e impegno di sinergia tra Romagna Tech e Confindustria Forlì-Cesena

Incontro tra i vertici di Romagna Tech e Confindustria Forlì-Cesena il 18 luglio scorso per una presentazione ufficiale della nuova realtà romagnola che nasce dall'esperienza di Centuria e Rinnova, due strutture che da anni operano per lo sviluppo del territorio romagnolo, promuovendo e generando innovazione e ricerca industriale a favore delle imprese locali.



L’organismo accreditato della Rete Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna - come Centro per l’Innovazione (come ex-Centuria) e come Laboratorio (come ex-Rinnova) – opererà prevalentemente nei settori Agroalimentare, Meccatronica e ICT, Materiali innovativi.

Romagna Tech bene si integra con le attività svolte da Confindustria Forlì-Cesena in collaborazione con CERR (Confindustria Emilia Romagna Ricerca), Centro per l’innovazione e trasferimento tecnologico anch’esso accreditato dalla Regione Emilia-Romagna e creata per assistere le imprese sui temi della ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

I coordinatori del Comitato Innovazione di Confindustria Forlì-Cesena, Rossano Codeluppi e Davide Stefanelli, hanno concordato sull’opportunità di collaborare per fare squadra e trasferire le esperienze, nonché di creare le condizioni ottimali per far nascere attraverso le sinergie tra aziende industriali, centri di ricerca e talenti, nuove iniziative imprenditoriali. Sono inoltre state individuate le parole chiave su cui lavorare insieme per la crescita: Europa, Digitalizzazione, Università, Finanza e Start-Up.