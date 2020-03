Confartigianato chiede chiarimenti all’Inps per professionisti e imprenditori

Confartigianato sta continuando il confronto con le istituzioni per tutelare imprenditori e professionisti di fronte alle inevitabili conseguenze che deriveranno dall’emergenza sanitaria di queste ultime settimane. Dopo la precisazione sulle modalità per accedere al bonus di 600 euro per i lavoratori autonomi, l’Inps ha fornito un altro chiarimento, alle sollecitazioni di Confartigianato, per quanto riguarda la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

In una nota, l'Istituto ha stabilito che la sospensione comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti. In un primo momento, come chiarito dall’Istituto stesso, era stato disposto che la quota a carico dei lavoratori, se trattenuta in busta paga dai datori di lavoro, dovesse essere versata entro le scadenze legali quindi non soggetta alla sospensione prevista dal decreto-legge n. 9/2020. Tuttavia, chiarisce la nota dell’Inps, alla luce dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza (decreto-legge n. 18/2020), il Ministero del Lavoro ha riponderato il parere, favorendo la posizione dei creditori di imposta.

In sintesi, con la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sono stati compresi anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per quanto riguarda l’accesso all’indennità di 600 euro per i lavoratori autonomi, l’Inps ha specificato che "non c’è nessun click day inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni. Avremo domande aperte a tutti e un giorno di inizio, con un click. Purtroppo, c’è stato un grande fraintendimento su questa formula. La spiegheremo meglio a tutti i nostri utenti".