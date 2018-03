Confartigianato, convegno sulle novità per i datori di lavoro introdotte dalla Finanziaria

Con l’entrata in vigore della legge di Stabilità per il 2018, sono state introdotte numerose novità anche per il datore di lavoro. Per conoscere nel dettaglio i contenuti, Confartigianato organizza, giovedì alle 16.30 nella sede dell’associazione in viale Oriani 1, un approfondimento con l’esperto di diritto del lavoro e direttore del sito dottrinalavoro.it Eufranio Massi.

Dopo l'introduzione della responsabile del settore amministrazione del personale di Confartigianato Forlì, Susi Silvani, il relatore illustrerà nel dettaglio i contenuti del provvedimento, ponendo particolare attenzione agli esoneri e agli sgravi previsti dal provvedimento, nonché ai benefici di Garanzia Giovani, l'agevolazione per i datori di lavoro privati, che effettuano assunzioni di giovani, iscritti al programma.

Verranno spiegate le tipologie contrattuali, anche in caso di lavoro a tempo parziale e le modalità di applicazione. L'incentivo è fruito nel rispetto del Regolamento dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato e può eventualmente essere utilizzato, in caso di superamento dei limiti del regime de minimis, solo in presenza di particolari altre condizioni previste dalla normativa oggetto del confronto.



Dopo l’esposizione, sarà possibile chiedere al relatore ulteriori spiegazioni, su una materia complessa, ma di grande rilievo per la ripresa economica del territorio. Poter cogliere i benefici previsti dalla normativa per ampliare l’organico aziendale rappresenta una doppia opportunità, per l’azienda e per coloro che sono in cerca di un impiego.