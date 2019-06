Confartigianato alla Festa Artusiana: il buon cibo si accompagna alla solidarietà

Dopo la serata dedicata alla lasagna al rogout di lepre e ai bocconcini di cinghiale fritti serviti dalla Locanda Guelfo di Tredozio, venerdì sarà protagonista il tortello alla lastra, con zucca e patate o erbe miste, premiato all’Expo 2015 preparato dall’azienda "Bel Posto" di Adriana Maretti. Sabato i passatelli romagnoli asciutti di "Aspasso foodtruck" e di "Alparco" di Gambettola saranno accompagnati con birra artigianale mentre a concludere la manifestazione sarà la cooperativa sociale "Abbraccio Verde" di Modigliana con le frittelle e le polpettine fritte a base di erbe spontanee. "Le prime cinque serate sono state un successo e hanno consentito di far assaporare i sapori della tradizione romagnola rivisitati con sapienza dalle aziende associate", affermano il segretario di Confartigianato Forlì Marco Valenti e il presidente Luca Morigi.

"Particolarmente apprezzata la varietà dell’offerta, che ha garantito di spaziare dalla pala farcita ai tortelli alla pesca, serate all’insegna del buon cibo, con un’attenzione alla solidarietà. Una parte degli incassi dello stand verrà infatti donata all’Ail (Associazione Italiana Leucemie) per sostenere l’apertura della nuova sede in viale Roma a Forlì - continuano Valenti e Morigi -. L’appuntamento con l’Artusiana è ormai una consuetudine, quest’anno, tuttavia, abbiamo pensato di far conoscere e, a chi riterrà, sostenere con un’offerta, il progetto di Ail, a coloro che hanno scelto di gustare i nostri piatti. Una nuova sede con spazi accessibili e funzionali e dotazioni tecnologiche all’avanguardia, l’obiettivo è la costruzione di un luogo pensato per i volontari, gli amici e tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questa realtà, nata per dare sostegno ai malati e ai loro familiari nell’affrontare il percorso di cura".