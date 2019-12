Confartigianato organizza il convegno "Fare impresa in montagna"

Confartigianato di Forlì organizza un confronto dal titolo “Fare impresa in montagna” lunedì 2 dicembre alle ore 17. Nella sede dell'Associazione forlivese in viale Oriani 1 a Forlì, introdotti dal presidente Luca Morigi, interverranno Licia Redolfi dell'Osservatorio MPI Confartigianato Emilia-Romagna, il professor Giulio Sapelli, economista storico e accademico, l'onorevole Simona Vietina, sindaco di Tredozio, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e Marco Granelli, vicepresidente della Confederazione nazionale e presidente di Confartigianato Emilia-Romagna. Modererà l'incontro Marco Bilancioni, caporedattore della redazione di Forlì de Il Resto del Carlino.

Come chiarisce Marco Valenti, segretario dell'associazione “i dati rivelano come la piccola impresa e l'artigianato rappresentino il cuore produttivo dell'Italia. Affermazione ancora più vera nel nostro territorio collinare e montano, dove chi fa impresa non è solo elemento propulsivo dell'economia, ma è anche freno allo spopolamento. Il nostro obiettivo è tenere alta l'attenzione sull'urgenza di provvedimenti che ridiano slancio a queste attività, favorendo l'insediamento di nuove realtà”. E conclude :“I comuni collinari e montani rappresentano una parte fondamentale del forlivese, chi vive e lavora in queste zone si trova oggi a fronteggiare maggiori difficoltà rispetto a chi opera lungo l'asse della via Emilia. Per questo vogliamo immaginare assieme il futuro della nostra economia, nel quale la piccola impresa continuerà a giocare un ruolo chiave".