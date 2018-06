Confartigianato presenta il primo bilancio sociale

Giovedì alle 17.45 nella sede dell’associazione, in viale Oriani 1, si terrà la presentazione del primo bilancio sociale di Confartigianato Forlì. L’incontro dal titolo “la rete che collega”, sarà l’occasione per comprendere il ruolo svolto in questi oltre settant’anni di storia come partner dell’impresa e come soggetto attivo della comunità nel quale opera. Confartigianato Forlì non si limita, infatti, a offrire consulenza agli associati negli ambiti tradizionali: fiscale, gestione del personale, sicurezza sul lavoro e ogni altro adempimento richiesto dal complesso sistema di norme che regolano gli aspetti del fare impresa.

Da oltre vent’anni, affianca l’attività a favore dell’imprenditore in quanto soggetto sociale, componente di una famiglia e parte attiva della comunità in cui vive e lavora. Contribuendo alla vitalità del territorio. Introdotto dal presidente di Confartigianato Forlì, Luca Morigi, l’appuntamento si avvale dei contributi di Michele Tempera di CSR41, che ha curato la redazione del bilancio sociale, di cui illustrerà contenuti e metodologia e Carmelo Rigobello, Consulente Confartigianato, che favorirà una riflessione sul ruolo dell’associazionismo come forza aggregante della società. Chiarisce il segretario Roberto Faggiotto “il bilancio sociale 2017 è un’istantanea del nostro operato, una sintesi delle cause che siamo impegnati a portare avanti a livello locale. Bilancio che, idealmente, si incastona e viene completato da quello presentato proprio in questi giorni a Roma: il bilancio sociale della Confederazione nazionale, che ha dettagliato gli impegni adottati, come sistema, per le diverse categorie sindacali di cui si compone la rappresentanza.” Una rete che nasce nel nostro comprensorio, con la forza di una realtà solida in tutto il territorio nazionale e con una rappresentanza a Bruxelles, per ribadire la centralità dell’artigianato e della piccola impresa.