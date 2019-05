Confartigianato, rinnovato il comitato zonale del Basso Bidente

Essere dirigente artigiano significa credere nel valore dell’Associazione. Impegnarsi per ricoprire un incarico in uno degli organi elettivi si traduce nell’opportunità di dare il proprio personale contributo in rappresentanza della piccola impresa e dell’artigianato. Per questo il nuovo comitato zonale di Forlimpopoli e Bertinoro è pronto a portare avanti le istanze delle imprese nelle sedi deputate. La presidente Diana Lolli, al secondo mandato, assieme al vicepresidente Arturo Michellod, Xingle Hu, Mauro Lorenzi, Davide Ragizi e Walter Turci, saranno il punto di riferimento dell’area del basso Bidente per il prossimo quadriennio. Forlimpopoli è un comune che ha saputo darsi una forte identità, legando il proprio nome a quello di uno dei suoi più illustri cittadini, Pellegrino Artusi.

E proprio la manifestazione artusiana, che vede la partecipazione di uno stand di Confartigianato, sin dalla prima edizione, è nota in tutta Italia. Come spiega la presidente Lolli “è una partecipazione attiva, volta a valorizzare i panificatori prima e, oggi, le tipicità del nostro comprensorio, con un’offerta in grado di attrarre ogni sera un pubblico diverso. Proprio le eccellenze gastronomiche connotano fortemente il nostro territorio, Forlimpopoli e Bertinoro si candidano a vero polo del buon cibo e della tradizione culinaria romagnola. Ma non solo la tradizione gastronomica caratterizza l’area: importanti realtà produttive hanno scelto il nostro territorio, creando un indotto che, malgrado dieci anni di crisi, ancora garantisce un buon livello di benessere. Per questo, pur consapevoli dell’impegno, siamo fieri di impegnarci nel comitato zonale, per mantenere, se non innalzare la qualità della vita per le imprese e di conseguenza per l’intera comunità.”