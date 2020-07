Confartigianato sigla una partnership per aiutare le imprese a superare la crisi

Confartigianato di Forlì sigla una partnership con "Elyka srl", realtà del territorio, che si occupa di accompagnare le imprese sui temi di internazionalizzazione, finanza agevolata e innovazione. La scelta di creare una sinergia con l’azienda, che ha sede a Forlimpopoli al Centro Direzionale Romagnolo e a Forlì, nasce dalla consapevolezza che la crisi post Covid-19 ha profondamente ridisegnato il contesto in cui gli imprenditori si trovano oggi a operare. Il segretario di Confartigianato di Forlì, Marco Valenti spiega i motivi alla base del progetto: "Dalle numerose indagini effettuate in queste settimane, dall’ufficio studi della Confederazione, per tenere monitorato l’andamento del sistema delle micro e piccole imprese, appare evidente che siano indispensabili un contesto e condizioni che consentano all’imprenditore di sfruttare al meglio i cambiamenti dell’ambiente in cui opera".

"Questo significa che l’impresa deve poter essere supportata nell’adattare, con la flessibilità che la contraddistingue, i fattori di produzione per rispondere ai mutamenti della domanda - aggiunge -. Il mercato impone di essere pronti a riformulare la funzione di produzione della propria azienda in tempi rapidi; la piccola impresa vive e interpreta il contesto economico solo se riesce a superare le proprie debolezze, che non sono dimensionali, ma legate alle difficoltà di rigenerarsi a causa di vincoli, vecchi e nuovi, interni ed esterni, che ne condizionano l’operatività. Un cambio di passo che include anche l’innovazione tecnologica del digitale, abbracciando la rivoluzione dell’intelligenza artificiale, tecnologie che rendono obsoleti i confini concettuali, operativi e normativi tra artigianato e resto del mondo produttivo, ancora oggi così limitanti".

L’imprenditore artigiano per affrontare anche questa crisi deve sapersi rinnovare e non solo. Continua Valenti “è richiesta anche l’abilità di individuare nuovi mercati, ampliando la rete di relazioni possedute. "Elyka srl" affiancherà gli imprenditori associati, interessati a mettersi in gioco in questo percorso, per individuare le strategie più adatte a ogni realtà". Il primo progetto è legato al bando Digital export di Unioncamere e sta coinvolgendo alcune imprese, che rientrano nella tipologia dei potenziali beneficiari.